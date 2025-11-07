circle x black
Natale: per il 92% delle famiglie italiane l'albero è il simbolo per eccellenza della tradizione 

Il periodo natalizio è alle porte e per il 92% delle famiglie italiane l'albero di Natale è sempre presente all'interno delle abitazioni, in particolare, viene collocato principalmente in salotto e si sceglie nella versione artificiale verde. Per 4 italiani su 5, quindi, non vi è Natale senza albero e affermano che questo simbolo sia un elemento imprescindibile per dare vita allo spirito del Natale. Sono alcune delle principali evidenze emerse dall'indagine realizzata da AstraRicerche per conto del Magico Paese di Natale, evento diffuso nel territorio di Langhe, Roero e Monferrato in programma dal 15 novembre al 21 dicembre nei paesi di Govone, Asti, San Damiano d'Asti e Santo Stefano Belbo e giunto quest'anno alla diciannovesima edizione. La ricerca ha acceso i riflettori su vissuto, tradizioni e significati che l'albero di Natale riveste per i nostri connazionali ed è stata realizzata tramite 1.000 interviste on line a italiani dai 18 ai 74 anni.

