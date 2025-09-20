Nautica, Bottos (Rina Services): "Mettiamo a disposizione le nostre competenze in ambito Esg"

"Rina si impegna a mettere a disposizione delle imprese, soprattutto quelle del settore nautico, le proprie competenze in ambito sostenibilità e più precisamente in quello che oggi si chiama Esg, cioè nell'ambito ambientale, sociale e di governance, attraverso delle analisi specifiche di alcuni Kpi dedicati e scelti con il partner BPer Banca e con Confindustria Nautica". A dirlo Luigi Bottos, Head of ESG Certification Centre, Rina Services, all'incontro "Esg per la nautica", organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare "Sustainable Finance Lab" un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall'ente di certificazione, Rina, BPER Banca col supporto di Confindustria.