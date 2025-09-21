circle x black
Nautica, Design innovation award, premio eccellenza a Salone Internazionale

l prestigioso premio è promosso da Confindustria Nautica e dal Salone

Nautico Internazionale

Nautica, Design innovation award, premio eccellenza a Salone Internazionale
21 settembre 2025 | 15.09
Redazione Adnkronos
Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, centro culturale di Genova, sono stati conferiti i riconoscimenti della sesta edizione del Design innovation award. Creato nel 2020, è un premio all’eccellenza, alla ricerca e all’innovazione nel settore nautico mondiale ed espressione del Made in Italy che rende celebre il comparto globalmente.

Alla serata ha partecipato anche Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha voluto sottolineare l’importanza di avere un evento come il Salone nella propria città. Dieci le categorie premiate, oltre a tre riconoscimenti speciali e due menzioni d’onore.

I vincitori sono stati individuati da una giuria indipendente, presieduta quest’anno da Walter De Silva, composta da esperti internazionali nei campi della nautica, del design e della cultura. Tra i vincitori Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH) A32 Luxury Tender - Cranchi Yachts per ‘la Soluzione convincente e risolta nei dettagli per un luxury tender attuale che si inserisce nella tradizione costruttiva del cantiere’. Tra le imbarcazioni a vela oltre 14 metri a conquistare il premio è Oceanis 52 di Beneteau, nelle imbarcazioni a motore fino a 14 metri a New Pardo 43 del Cantiere del Pardo. Premi speciali per l’innovazione a Say Carbon Yachts, alla carriera per I Cantieri Navali Codecasa e al talento per La Startup Electrifly.

 

Design innovation award Salone Internazionale Made in Italy nautica mondiale
