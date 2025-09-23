circle x black
Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), 'permettere al mondo di poter raggiungere il Salone'

23 settembre 2025 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Salone è andato bene: è un prodotto maturo, pronto già da tempo. Adesso bisogna fare in modo che tutti possano usufruirne. Gli espositori sono contenti, hanno venduto e questo è l'aspetto che a noi interessa. Abbiamo ricevuto grandi complimenti dal pubblico e molti commenti positivi anche dalla stampa, nazionale ed estera. A livello estetico, siamo ad oggi il più bel salone al mondo. Non ci sono dubbi, io li seguo tutti e non c'è un salone così, ora bisogna che tutti al mondo riescano a raggiungerlo". E' quanto riferito da Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di chiusura della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova.

