Nautica, Formenti: "Salone maturo ma poco raggiungibile"

"È un Salone ormai maturo, è un prodotto pronto già da tempo. Adesso bisogna fare in modo che tutti possano arrivare ad usufruirne. Genova non è una destination". Così Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, intervenendo oggi alla conferenza stampa di chiusura del 65esimo Salone nautico (18-23 settembre), ‘We are made of sea’.

Il Salone 2025 “è andato bene - per il presidente di Confindustria nautica - gli espositori sono contenti, hanno venduto. Sono arrivati grandi complimenti dal pubblico e dalla stampa nazionale e internazionale - aggiunge - A oggi, a livello estetico, siamo il più bel Salone al mondo. Non ci sono dubbi, non c'è un Salone così. Ora bisogna che tutti, dal mondo, possano raggiungerlo. Ne ho parlato ampiamente sia con il presidente Bucci, sia con la sindaca Salis - fa sapere - Bisogna avere modo di arrivare più facilmente a Genova, soprattutto dall'estero. Non credo che debba spiegarvi che è già difficile arrivare all'aeroporto se si è italiani. Figuriamoci se si è esteri. Si potrebbe arrivare da Milano, ma non c'è una ferrovia veloce che porti qui. Vogliamo fare arrivare il turismo del lusso? Quali sono gli hotel in cui li possiamo accogliere? Sono questioni che vanno risolte”, rimarca Formenti.

Il presidente si sofferma poi sulle date del Salone genovese che sul calendario si posiziona nel mezzo tra il Cannes Yachting Festival (9-14 settembre) e il Monaco Yacht Show (24-27 settembre). La questione delle date del Salone “è un argomento in evoluzione - dice Formenti - Ogni anno se ne parla, se ne discute e si scelgono pro e contro valutando gli aspetti più convenienti e meno convenienti. Ciò che conta è che la forza, la potenza, la bellezza e la maturità che sta assumendo questo Salone ci può permettere di scegliere qualsiasi data, perché saremo sempre più forti per poterci imporre”, conclude.