Nautica, Formenti (Zar Formenti): "Zar Imagine 115 e Naxos 19, le novità di questo Salone"

"ZAR IMAGINE 115 è un fratello minore di ZAR IMAGINE 130. Rispetta tutte le normative ed è un natante. Insieme a lui presentiamo anche NAXOS 19, creato in collaborazione con il cantiere siciliano Eolo e costruito in quella terra". Sono le parole di Pietro Formenti, CEO di Zar Formenti, intervenuto a margine della presentazione di due novità portate dall'azienda all'interno del sessantacinquesimo Salone Nautico di Genova in corso fino al 23 settembre: ZAR IMAGINE 115, modello 11,5 metri, e la linea NAXOS in banchina con due modelli: NAXOS 19 e NAXOS 23.