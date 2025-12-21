circle x black
Cerca nel sito
 

Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti

Alcune vittime sono state colpite a caso per strada, ancora ignoti i motivi dell'attacco

Polizia e soccorsi in Sudafrica - Ipa
Polizia e soccorsi in Sudafrica - Ipa
21 dicembre 2025 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una decina di uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fioco vicino a Johannesburg provocando la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci, ha reso noto la polizia sudafricana. La sparatoria è avvenuta dopo l'una di questa mattina, domenica 21 dicembre, (ora locale) all'interno della 'taverna' KwaNoxolo, e poi in strada, a Bekkersdal, a 40 chilometri a sud ovest dalla capitale economica del Sudafrica. Non sono ancora chiari i motivi.

Alcune vittime sono state colpite a caso per strada, ha precisato la polizia. Gli assalitori, arrivati a bordo di due auto, hanno aperto il fuoco sui clienti del bar e poi sono usciti sparando a caso in strada, fuggendo. Il 6 dicembre scorso, uomini armati avevano assalito un edificio a Pretoria, in cui si trovava un altro bar informale, privo di licenza, uccidendo 11 persone, fra cui un bimbo di tre anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria taverna KwaNoxolo Bekkersdal Sudafrica news Johannesburg esteri news strage Johannesburg
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza