Nautica, Mondo (Bper): "Al fianco del settore per la transizione energetica"

"Bper è al fianco del settore della nautica nei percorsi per la transizione energetica ed ecologica, grazie ad un progetto molto innovativo che è il "Sustainable Finance Lab". Sono le parole di Adelaide Mondo, Responsabile Ufficio Lending Products, Solutions & Sales Bper Corporate & Investment Banking, in occasione dell'evento "Esg per la nautica", organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare "Sustainable Finance Lab" un progetto pensato per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall'ente di certificazione, Rina, BPER Banca col supporto di Confindustria.