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Nautica: Monge (UniTorino), 'oltre la nautica, tecnologia e IA per svelare i tesori sommersi'

02 ottobre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando parliamo di Blue Economy dobbiamo sempre più immaginare un perimetro semantico che si allarga e va ben oltre la nautica in senso stretto. Comprende, ad esempio, l'applicazione delle tecnologie all'emersione del patrimonio culturale, come nell'indagine sull'albero maestro del relitto all'Isola Gallinara. Con l'Università di Torino stiamo sviluppando un cruscotto basato su droni e intelligenza artificiale dedicato alle piccole amministrazioni e alle isole minori per valutare con analisi preventive l'opportunità degli scavi, generando nuove ricadute anche in dimensione turistica". Così Filippo Monge, professore di Economia dell'Innovazione all'Università di Torino, intervenendo all'evento "Blue Economy: una leva strategica per il futuro", svoltosi durante la giornata inaugurale del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, di cui Bper è partner, in svolgimento nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre.

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