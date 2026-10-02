circle x black
Cerca nel sito
 

Nautica, Porcari (Bper): "Hub dedicato a Blue Economy e portafoglio da 300 milioni, affianchiamo crescita del settore"

Nicola Porcari, responsabile della Finanza strutturata di Bper Corporate & Investment Banking - (foto Adnkronos)
Nicola Porcari, responsabile della Finanza strutturata di Bper Corporate & Investment Banking - (foto Adnkronos)
02 ottobre 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo una delle poche banche con un desk e un hub interamente specializzati sulla Blue Economy e seguiamo le imprese del settore nei loro percorsi di crescita attraverso operazioni di leveraged, project ed export finance e finanza straordinaria. Genova rappresenta un hub strategico fondamentale in cui abbiamo una base di finanza strutturata e un team dedicato allo shipping, alla nautica e alla logistica portuale, affiancando le aziende anche nella gestione del circolante e nella transizione sostenibile. Gestiamo un portafoglio d'impieghi nell'ordine dei 300 milioni di euro con imprese dello shipping e della nautica, oltre al supporto a gruppi large corporate, finanziando la realizzazione e l'acquisto di navi da trasporto e merci. Di fronte alle attuali tensioni geopolitiche e ai rallentamenti dei traffici, vediamo anche un'evoluzione verso investimenti in digitalizzazione, nuove catene di approvvigionamento e navi di grande tonnellaggio: il nostro ruolo è individuare finanziamenti e strumenti più resilienti e a lungo termine per superare la fase complessa”. Sono le parole di Nicola Porcari, responsabile della Finanza strutturata di Bper Corporate & Investment Banking, intervenuto all'evento "Blue Economy: una leva strategica per il futuro", svoltosi durante la giornata inaugurale del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, di cui Bper è partner, in programma nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Blue Economy Shipping Nautica Finanza strutturata
Vedi anche
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza