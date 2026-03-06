Nautica: Stella (Confindustria Nautica), 'oggi il primo di una lunga serie di incontri'

"Questa tappa è solo un primo momento in cui l'associazione presenta le anticipazioni dell'anno nautico 2025/26 e approfondisce dati e tendenze di mercato. A questo appuntamento ne seguiranno altri come quello in Borsa Italiana sulla presentazione degli studi sul mercato globale, come la convention annuale che è il più importante momento di confronto con istituzioni e associati sui progetti strategici e come il 66° salone nautico a Genova, il più potente strumento di marketing per le aziende ma anche un contenitore di grandi momenti di approfondimento". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica, in occasione dell'evento, organizzato da Confindustria Nautica a Milano, dal titolo 'L'industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera'.