circle x black
Cerca nel sito
 

Nautica: Stella (Confindustria Nautica), 'oggi il primo di una lunga serie di incontri'

06 marzo 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa tappa è solo un primo momento in cui l'associazione presenta le anticipazioni dell'anno nautico 2025/26 e approfondisce dati e tendenze di mercato. A questo appuntamento ne seguiranno altri come quello in Borsa Italiana sulla presentazione degli studi sul mercato globale, come la convention annuale che è il più importante momento di confronto con istituzioni e associati sui progetti strategici e come il 66° salone nautico a Genova, il più potente strumento di marketing per le aziende ma anche un contenitore di grandi momenti di approfondimento". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica, in occasione dell'evento, organizzato da Confindustria Nautica a Milano, dal titolo 'L'industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza