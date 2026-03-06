Nautica: Sturabotti (Symbola), 'Italia al vertice in Europa per fatturato, occupazione e imprese'

"Il nostro Paese ha una capacità ingegneristica molto diffusa ed un'alta capacità di personalizzare il prodotto, questo fa sì che l'Italia si posizioni al primo posto a livello europeo nelle categorie fatturato, occupazione e numero di imprese, che sono poi le categorie analizzate nel nostro rapporto, il quale analizza il posizionamento della nautica italiana, ricostruisce il valore della filiera e tiene in considerazione la geografia territoriale". Così Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola, all'incontro 'L'industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera', organizzato da Confindustria Nautica a Milano.