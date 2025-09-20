circle x black
Nautica: Zangrillo, 'America's Cup in Italia, salone nautico location perfetta per presentazione'

20 settembre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
"Il salone Nautico di Genova è un appuntamento fondamentale per il nostro paese. E' l'espressione più autentica dell'eccellenza italiana. Genova ha il potenziale per diventare veramente un punto di riferimento per la nautica internazionale ed è importante per il comparto nautico è diventato veramente espressione del made in Italy molto rilevante. Per la prima volta il trofeo più importante al mondo, la Louis Vuitton, approda in Italia e questa è la cornice giusta per presentarla" Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, alla presentazione pubblica della Louis Vuitton 38TH AMERICA'S CUP durante la sessantacinquesima edizione del Salone Nautico di Genova, in corso dal 18 al 23 settembre. L'Italia sarà il Paese ospitante e Napoli la città ospitante della 38ª America's Cup Louis Vuitton, che si svolgerà nella primavera e nell'estate del 2027.

