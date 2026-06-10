Nuclear Expo 2026: Acerbis (Tectubi Raccordi Spa), 'certificazione ISO 19443 leva di crescita per il settore'

"Il convegno nasce dalla collaborazione con l'ente di certificazione C&P Srl, che ci ha proposto di fare questa presentazione in cui siamo andati a illustrare i benefici della certificazione ISO 19443 e le sue applicazioni pratiche, come i vantaggi e come si trasmettono questi requisiti all'interno della nostra azienda. La nostra partecipazione qui è importante perché il mondo nucleare è in evoluzione, abbiamo molta esperienza nel settore ed essere presenti significa cercare di condividere il più possibile le nostre esperienze per cercare di coinvolgere più realtà". E' quanto affermato da Francesco Acerbis, Dipartimento Qualità Tectubi Raccordi Spa, a margine del convegno 'ISO 19443: La Scelta dei Leader nel Nucleare', organizzato nel contesto della II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all'energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.