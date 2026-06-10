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Nuclear Expo 2026: Ginola (Simic), 'società pronte a tornare protagonista del nucleare'

10 giugno 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi siamo attori del nucleare già da parecchi anni, specialmente nel settore della fusione e riteniamo che sia molto importante portare avanti il nucleare nel nostro Paese. A livello internazionale c'è una forte spinta da diversi Paesi ad andare avanti nel nucleare, in particolare sulla fissione, ma anche sulla fusione, dove ci sono progetti importantissimi a livello mondiale sia in Europa, Stati Uniti e Cina, tutti i Paesi si stanno muovendo in quest'ottica. A livello italiano siamo felici di vedere che anche il Governo si stia muovendo nella direzione giusta. Le società sono pronte, siamo pronti a supportare questo sviluppo e quindi ci auguriamo che presto ci siano le legislazioni e le condizioni per poter proseguire verso uno sviluppo concreto del nucleare nel nostro Paese". E' quanto affermato Marianna Ginola, Responsabile Divisione Nucleare di Simic, nel corso della II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all'energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.

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