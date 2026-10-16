Tesla ha presentato un'auto sportiva in grado di percorrere brevi distanze in volo grazie a propulsori a razzo. L'amministratore delegato Elon Musk ha annunciato che la Roadster entrerà in produzione nel 2028. Durante una presentazione a Waco, in Texas, la Roadster ha utilizzato propulsori a gas freddo per sorvolare altri veicoli Tesla parcheggiati, eseguendo persino un avvitamento (rotazione su se stessa). Musk ha confermato che l'auto sarà messa in vendita.

Holy smokes https://t.co/rTnRobllwc — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Quanto costerà e come funziona

Non è stato reso noto il prezzo di listino, ma per prenotare la versione dotata di propulsori è richiesto negli Stati Uniti un esborso complessivo di 250.000 dollari: 5.000 dollari come anticipo immediato e i restanti 245.000 dollari da versare entro 10 giorni. Il sito web di Tesla specifica soltanto che i primi 5.000 dollari sono interamente rimborsabili.

Nel corso della dimostrazione, la Roadster ha accelerato da 0 a 60 miglia orarie (96,6 km/h) in appena 0,81 secondi. Secondo Musk, il modello di serie sarà ancora più veloce. La versione "Rocket", capace di volare grazie a propulsori aggiuntivi, sarà disponibile esclusivamente su invito da parte di Tesla, come indicato sul sito dell'azienda. Tesla avverte inoltre che non è consentito far volare il veicolo su strade pubbliche e che la versione "Rocket" potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Non è ancora chiaro quanti esemplari dotati di propulsori a gas freddo Tesla intenda produrre. Per prenotare la versione "Performance", priva di propulsori, è richiesto un pagamento complessivo di 50.000 dollari.

Tutti i modelli della Roadster dovrebbero essere dotati di un sistema di aspirazione pensato per migliorare l'aderenza al manto stradale. Durante la presentazione, tale sistema ha permesso all'auto di restare ancorata a una rampa anche mentre si trovava capovolta.

Musk aveva presentato un primo prototipo della Roadster nel 2017, promettendo inizialmente l'avvio della produzione per il 2020.