Nuovi ispettori Inps e Inail, Schifone (Fdi): "Segnale governo a favore di legalità"

Sono 514 in tutto le assunzioni

Marta Schifone - Fotogramma / Ipa
Marta Schifone - Fotogramma / Ipa
29 agosto 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
"Esprimiamo ampia soddisfazione in merito all’autorizzazione di 514 nuove assunzioni di ispettori di vigilanza in INPS e INAIL. Il decreto, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia, consente in particolare all’INPS di assumere 403 ispettori e all’INAIL fino a 111 unità, tutti a tempo indeterminato". Lo segnala in una nota Marta Schifone, parlamentare di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Lavoro, osservando come "queste assunzioni rappresentano un significativo passo avanti nel rafforzamento della legalità e nella garanzia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in Italia, rispondendo all'esigenza di migliorare il controllo delle irregolarità".

"Una iniziativa - aggiunge - che è un chiaro segnale dell’impegno dell’esecutivo e della nostra Maggioranza a favore di un lavoro sicuro e di qualità, in linea con il programma di Governo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ispettori inps inail ispettori inps marta schifone vigilanza
