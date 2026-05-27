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Oliveti (Adepp): "Investimenti proficui e prudenti nel Paese è obiettivo"

L'intervista al presidente dell'Associazione delle casse di previdenza dei liberi professionisti a margine degli Stati generali della previdenza

Oliveti (Adepp):
27 maggio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La nostra posizione ufficiale è che gli investimenti servono a finanziare le prestazioni previdenziali alle quali le Casse sono chiamate. Abbiamo espresso tutta una volontà di iniziative di supporto ai nostri professionisti in termini di prestazioni, gli investimenti saranno funzionali a questo. E' chiaro che poi se gli investimenti ricadono nelle aree professionali delle professioni sottostanti alla nostra associazione, ovviamente ne abbiamo un vantaggio doppio, e questo è il nostro obiettivo. Fare investimenti proficui che siano però diversificati, prudenti nel nostro Paese è un obiettivo che allinea il nostro interesse con quello dei rappresentanti del governo e della politica". Così, con Adnkronos/Labitalia, Alberto Oliveti, presidente di Adepp, associazione degli enti previdenziali privati, in chiusura degli Stati generali della previdenza dei liberi professionisti organizzati dalla stessa Adepp.

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Oliveti ha però subito chiarito: "mai dimenticando che la nostra esigenza è quella di non correre rischi eccessivi perchè i soldi che usiamo per investire sono contributi degli iscritti e quindi devono essere protetti e non possono essere soggetti a investimenti troppo speculativi perchè il rischio sarebbe troppo grosso", ha concluso.

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previdenza investimenti Adepp
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