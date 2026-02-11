OpenEconomics acquisisce t33 e punta a diventare un player italiano di livello europeo

OpenEconomics, società di consulenza specializzata in analisi economica e governance dei fondi pubblici, ha acquisito il 100% di t33, realtà attiva nell’assistenza tecnica e nel capacity building su politiche pubbliche e programmi finanziati con fondi europei. L’operazione rafforza il posizionamento di OpenEconomics nel mercato Ue del policy impact assessment e amplia la capacità del gruppo di supportare istituzioni nazionali ed europee nella valutazione d’impatto delle politiche, nella gestione di programmi complessi e nei processi di transizione verso modelli di governance più digitali e basati su evidenze.

L’ingresso di t33 rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita delineato insieme ad Algebris Investments, che nel maggio 2024 ha acquisito il 40% del capitale di OpenEconomics. “L’ingresso di t33 nel gruppo OpenEconomics rappresenta un passo importante nel nostro percorso di sviluppo”, ha dichiarato Raffaele Nardone, Amministratore Delegato di OpenEconomics. “Con questa operazione acceleriamo il nostro posizionamento sul mercato europeo, integrando competenze altamente specialistiche nella valutazione delle politiche pubbliche e rafforzando la nostra capacità di accompagnare le istituzioni nelle transizioni più complesse, a partire dalla digital governance e dall’uso sistematico delle evidenze nei processi decisionali”.

Per t33, l’operazione apre nuove prospettive di sviluppo. “Entrare nel gruppo OpenEconomics significa per t33 aprire una serie di nuove possibilità di crescita e farlo nel momento giusto”, ha sottolineato Nicola Brignani, Amministratore Delegato della società. “Disporre della piattaforma di analisi di OpenEconomics ci permette di creare un’offerta unica, in grado di coniugare assistenza tecnica, valutazione d’impatto e innovazione nella governance delle politiche pubbliche”.

L’acquisizione viene descritta come il primo passo nella costruzione di un player italiano di livello europeo. L’integrazione delle competenze di t33 consentirà infatti a OpenEconomics di offrire ai policy-maker un modello end-to-end che copre l’intero ciclo delle politiche e dei programmi: dalla progettazione alla gestione operativa, dal monitoraggio alla valutazione d’impatto, fino alla rendicontazione fondata su indicatori misurabili e comparabili a livello europeo.

Sul piano operativo, per OpenEconomics ha agito un pool di advisor composto da Mbadvisory S.r.l. per la parte strategica e dal team M&A di Tonucci & Partners – con l’Avv. Gianluca Cambareri, Giuseppe Santarelli ed Eleonora Ieradi – per gli aspetti legali. Banca del Fucino ha operato come unica banca finanziatrice dell’operazione.