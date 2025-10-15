circle x black
Oro ancora da record, impennata per le tensioni Usa-Cina sui dazi

In un mese i future sul metallo giallo hanno guadagnato il 13%; in un anno quasi il 58%

Lingotti d'oro - Fotogramma
15 ottobre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
Nuovo record per l'oro che sale fino a 4.188 dollari l'oncia per i contratti spot (+1%) e a 4.214,19 dollari per i future (+1,22%), sospinto dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina sui dazi. In un mese i future sul metallo giallo hanno guadagnato il 13%; in un anno quasi il 58%.

Intanto l'attesa di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve impatta sul dollaro che cala dello 0,2% sull'euro. In calo anche i rendimenti dei tresury bond a 10 anni al 4,01% (-2 punti base).

