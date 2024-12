Pace, lavoro e partecipazione, oggi il discorso di Mattarella

Pace, lavoro, sicurezza, femminicidi ma anche astensionismo e partecipazione. Sono i temi che, secondo il 'Corriere della Sera', il presidente della Repubblica Sergio Mattarella toccherà nel suo decimo discorso di fine anno in diretta tv e che durerà non più di 15 minuti. L’appuntamento, come da tradizione, è alle 20:30 a reti unificate. La location, ossia la sala in cui pronuncerà il discorso, è ancora da decidere. Ma il presidente della Repubblica, come l’anno scorso, scrive il quotidiano, parlerà in piedi e in un contesto sobrio. Mattarella, tra i temi, affronterà quelli internazionali con i conflitti più recenti e drammatici: Ucraina e Medio Oriente. Poi sicurezza e dramma delle morti sul lavoro, dell’occupazione e del precariato, dei giovani, che troppo spesso cercano fortuna all’estero, delle violenze contro le donne. Un riferimento è previsto pure al Giubileo, appena inaugurato da papa Francesco con l’apertura della Porta Santa.