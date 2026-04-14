Paolicelli (ass. Puglia): "Cantine ci chiedono di creare nuove opportunità e investimenti"

''E' importante portare innovazione, aprire a nuovi mercati.

Questo è quello che ci chiedono le cantine: di supportarli in altri mercati per portare l'eccellenza del nostro vino pugliese, in un momento particolare. Dobbiamo necessariamente creare nuove opportunità e investire maggiormente le risorse per l'enoturismo''. Lo afferma l'assessore all'Agricoltura della regione Puglia, Francesco Paolicelli, parlando in occasione di Vinitaly intervistato dalla direttrice di Telebari Maddalena Mazzitelli. ''Raccontare l'esperienza di come viene prodotto il nostro vino e la bellezza del nostro territorio, che può accogliere i turisti, è fondamentale per promuovere ancora di più l'eccellenza e il vino pugliese'', sottolinea.

''Questo momento geopolitico che stiamo vivendo'', con la guerra in Medio Oriente, e i ''segnali non sono positivi, creano instabilità''. Per questo, spiega Paolicelli, ''le nuove opportunità e le nuove piattaforme logistiche, che permettono il raggiungimento di altri mercati, è fondamentale''. Tra il porto di Taranto e Grottaglie ''dobbiamo necessariamente intervenire per dare la possibilità di raggiungere altri mercati''.

I risultati del Vinitaly sono favorevoli, secondo l'assessore: ''Siamo +50% di incontri tra buyer e aziende, questo è un dato positivo, vedremo, tireremo la linea per capire quanti poi riescono a portare nuovi prodotti in altri mercati''.