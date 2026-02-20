circle x black
Parità di genere: Iannicelli (ordine ingegneri Milano), 'non dare spazio ai talenti è danno per competitività Paese'

20 febbraio 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Parlare di superamento del gender gap in termini esclusivamente di equità sociale è estremamente limitante. Siamo in un contesto in cui la transizione digitale e la transizione ambientale richiedono uno sforzo da parte di tutto il Paese. Non utilizzare i talenti, indipendentemente dal loro genere o dalle loro peculiarità o differenze, è un danno per il nostro sviluppo e la competitività del Paese". Sono le parole di Carmelo Iannicelli, consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, partecipando all'evento "Progetto Donna", promosso dall'Ordine professionale provinciale a Palazzo Isimbardi e dedicato al tema dell'equità di genere nelle professioni tecniche e scientifiche e al rafforzamento della presenza femminile nei ruoli tecnici e decisionali.

in Evidenza