Parità di genere: Penati (ordine ingegneri Milano), 'riconosciamo importanza valore femminile per crescita Paese'

"Il progetto si è reso necessario perché siamo ancora lontani dalla parità di genere ed è importante parlarne. Oggi abbiamo fatto anche di più: abbiamo portato nel confronto delle donne che ce l'hanno fatta, perché per noi l'esempio è ancor meglio delle parole. Come ordine professionale, visto che tuteliamo la collettività, riconosciamo l'importanza del valore femminile per la crescita del Paese". Lo ha detto oggi la presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, Carlotta Penati, intervenendo all'evento 'Progetto donna', promosso dall'ordine nel capoluogo lombardo. Un'iniziativa che ha riunito accademia e imprese per un confronto su strumenti, politiche e testimonianze per rafforzare la presenza femminile nelle professioni tecniche.