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Patto di stabilità Ue: Dombrovskis ribadisce il "no" alla sospensione

Il commissario Ue all'Economia Dombrovskis ribadisce il "no" alla sospensione del patto di stabilità Ue, escludendo che ci siano le condizioni per attivare la clausola generale di salvaguardia.

Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis. - Fotogramma/Ipa
Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis. - Fotogramma/Ipa
24 aprile 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
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Al momento non ci sono le condizioni per sospendere il patto di stabilità. Lo ha ribadito oggi a Delfi, in Grecia, nel corso del Delphi Economic Forum, il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis.

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"L'attivazione della clausola generale di salvaguardia", quella attivata nel marzo 2020 all'inizio della pandemia di Covid in Europa, "non sarebbe appropriata in questo momento", ha detto Dombrovskis. "La clausola generale di salvaguardia può essere attivata solo nel caso di una grave recessione nell'area euro o nell'Ue complessivamente intese".

Ieri ad Agia Napa, sulla costa orientale di Cipro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel recente passato aveva auspicato la sospensione del patto, ha auspicato un provvedimento più mirato, parlando dello scomputo delle spese sostenute per aiutare alcuni comparti, come quello dell'autotrasporto, ad affrontare la crisi energetica, come si è fatto per le spese nella difesa.

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patto stabilità Valdis Dombrovskis Ue Giorgia Meloni
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