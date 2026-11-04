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Peraboni: "La transizione sarà vincente quando sarà conveniente per imprese e cittadini"

Il messaggio del presidente di Italian Exhibition Group alla 29ª edizione della manifestazione di Rimini: la sostenibilità deve diventare un'opportunità concreta per il sistema produttivo e per la popolazione.

Corrado Peraboni - Adnkronos
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04 novembre 2026 | 12.29
Luca Crecchi
LETTURA: 1 minuti

"La transizione sarà vincente non quando sarà obbligatoria ma quando sarà conveniente, conveniente per le imprese e conveniente per la popolazione". È il messaggio indicato da Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, in occasione di Ecomondo 2026, in corso alla Fiera di Rimini fino a venerdì 6 novembre. Peraboni sottolinea la necessità che il cambiamento verso modelli più sostenibili sia percepito come un vantaggio concreto, capace di coinvolgere non soltanto le aziende ma l'intera comunità. Un percorso che passa anche dalla dimensione internazionale della manifestazione, con la crescita degli espositori e dei visitatori provenienti dall'estero, a conferma del ruolo di Ecomondo come punto di riferimento per il confronto sulla transizione ecologica.

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