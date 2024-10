Peste suina, nuovi casi in Liguria e Piemonte e il governo schiera esercito e protezione civile

Mentre due nuovi casi positivi di peste suina africana sono stati individuati ad Albenga (primo caso) nella provincia di Savona e a Castel Rocchero in provincia di Asti, il governo ha messo a punto una nuova strategia per il depopolamento dei cinghiali nelle zone di restrizioni per combattere il virus. E in prima linea c'è l'esercito. "Dal 1 novembre i militari andranno in maniera coordinata e gestita a livello centrale e questa sorveglianza si farà con l'esercito, con le polizie provinciali, con le ditte e con la Protezione civile in modo che ognuno saprà cosa fare e dove andare" ha detto il commissario straordinario alla Psa, Giovanni Filippini, in audizione alle commissioni riunite Agricoltura e Affari sociali della Camera.

"Una delle prime cose che ho fatto è stata bloccare le azioni dei militari, aspettando di rifare la strategia che oggi è chiara" ha aggiunto Filippini. Una esigenza che riguarda anche i cacciatori, 'sentinelle del territorio' insieme ad agricoltori e allevatori.

Intanto il commissario si accinge a innalzare barriere sulle autostrade e le strade in particolare attraverso due convenzioni, con l'A1 e l'altra con il concessionario della Cisa ma laddove non sarà possibile "il ministero della Salute sta acquistando le gabbie per la cattura degli animali che daremo in gestione solo all'interno delle zone di controllo di espansione virale all'esercito e alla Polizia Provinciale". Il governo è anche al lavoro per impiegare nuove risorse e sugli indennizzi per gli allevatori, sono in corso valutazioni, ha riferito Filippini.