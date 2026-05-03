Arabia Saudita, Russia e altri cinque paesi dell’Opec+ hanno aumentato la loro quota di produzione di petrolio. Una decisione che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro shock degli Emirati Arabi Uniti. I sette principali produttori aggiungeranno 188.000 barili al giorno alla loro quota totale di produzione per giugno, nel contesto delle pressioni sui prezzi causate dalla guerra in Medio Oriente, come parte del loro "impegno collettivo a sostenere la stabilità del mercato petrolifero", secondo una dichiarazione pubblicata dall’Opec+. La dichiarazione, successiva a una riunione online tra Algeria, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Oman, Russia e Arabia Saudita, non ha menzionato gli Emirati Arabi Uniti, che hanno lasciato l’organizzazione venerdì, tre giorni dopo aver annunciato che avrebbero lasciato il cartello.

L’analista di Rystad Energy Jorge Leon ha dichiarato all’Afp che il silenzio sull’uscita degli Emirati è un segnale di relazioni tese. Gli analisti del mercato petrolifero si aspettavano ampiamente l’aumento di 188.000 barili, in linea con gli incrementi di 206.000 barili annunciati dall’Opec+ a marzo e aprile, una volta sottratta la quota assegnata agli Emirati. "Mantenendo lo stesso percorso produttivo - semplicemente senza gli Emirati - si comportano come se nulla fosse accaduto, minimizzando deliberatamente le fratture interne e proiettando stabilità", ha detto Leon.

Tuttavia, aumentare la quota sulla carta potrebbe non avere un grande impatto sulla produzione reale, che è già al di sotto del limite. Le riserve inutilizzate dell’Opec+ si trovano principalmente nella regione del Golfo, e le esportazioni sono bloccate dal blocco del vitale Stretto di Hormuz, imposto dall’Iran in risposta agli attacchi Usa-Israele che hanno dato inizio alla guerra il 28 febbraio. Leon ha affermato che il cartello sta cercando di inviare "un messaggio a due livelli": da un lato che l’uscita degli Emirati non interromperà il funzionamento dell’Opec+, dall’altro che il gruppo mantiene il controllo sui mercati petroliferi globali nonostante le gravi interruzioni del commercio dovute alla guerra. "Sebbene la produzione aumenti sulla carta, l’impatto reale sull’offerta fisica resta molto limitato a causa dei vincoli dello Stretto di Hormuz", ha detto Leon. "Non si tratta tanto di aggiungere barili, quanto di segnalare che l’Opec+ continua a dettare le regole".

Il blocco dello Stretto di Hormuz colpisce Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La produzione di questi ultimi non sarà più conteggiata nelle quote Opec. "La produzione totale Opec+ soggetta a quote è scesa a 27,68 milioni di barili al giorno a marzo, rispetto a una quota mensile di 36,73 milioni, con un deficit di circa 9 milioni di barili al giorno dovuto quasi interamente alle interruzioni legate alla guerra, piuttosto che a restrizioni volontarie", sottolinea Priya Walia, un’altra analista di Rystad Energy, prima della riunione di domenica.

L’Iran, le cui esportazioni sono ora bersaglio di un blocco statunitense di ritorsione, è membro dell’Opec+ ma non è soggetto a quote. La Russia, secondo produttore del gruppo, è stata la principale beneficiaria della situazione. Tuttavia, nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia, sembra faticare a produrre ai livelli delle sue quote attuali, mentre la guerra in Ucraina continua e i droni ucraini colpiscono le infrastrutture petrolifere. Amena Bakr, analista di Kpler, ha definito l’uscita degli Emirati "un evento importante" per l’Opec. I precedenti ritiri dal gruppo, come quello del Qatar nel 2019 e dell’Angola nel 2023, sono stati meno rilevanti in confronto, ha spiegato Bakr durante una videoconferenza. Negli ultimi anni gli Emirati hanno investito massicciamente nelle infrastrutture, e la compagnia petrolifera statale Adnoc prevede di aumentare la produzione fino a cinque milioni di barili al giorno entro il 2027, ben oltre l’ultima quota del Paese, di circa 3,5 milioni.

Adnoc ha inoltre annunciato domenica investimenti per 55 miliardi di dollari in nuovi progetti nei prossimi due anni, confermando di "accelerare la crescita e l’attuazione della propria strategia". Esiste anche il rischio per l’Opec+ che altri Paesi possano uscire, come Iraq e Kazakistan, già più volte accusati di superare le loro quote.