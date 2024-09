Pianetadesign sigla un accordo con Evolution GROUP: la rivoluzione nella produzione di contenuti video con Merlino™

Nel mondo dell’editoria digitale, dove l’intelligenza artificiale sta diventando una forza trainante, Pianetadesign, punto di riferimento per i professionisti del settore del design e per gli appassionati di arredamento, ha recentemente stretto un accordo con Evolution GROUP per l’adozione di Merlino™, un tool innovativo che promette di rivoluzionare la produzione di contenuti video. In un'ottica in cui il mondo del design trova sempre più punti di contatto con l'intelligenza artificiale, Merlino™ rappresenta una soluzione tecnologica avanzata, progettata per semplificare e velocizzare la creazione di contenuti multimediali, rispondendo alla crescente esigenza degli editori di adattarsi ai formati video, ormai centrali nelle strategie editoriali.

Grazie all’intelligenza artificiale, Merlino™ permette di trasformare semplicemente il link di una pagina web in contenuti video pronti all’uso, che possono essere utilizzati sia su siti web che sui social media, mantenendo sempre una coerenza editoriale con il sito di origine. Questo rappresenta un’opportunità straordinaria per gli editori che, da un lato, potranno incrementare la propria inventory video e migliorare il posizionamento sui motori di ricerca, e dall’altro, riusciranno a ridurre drasticamente i tempi e i costi legati alla produzione video, fino ad ora troppo elevati.

Francesco Apicella, Founder di Evolution GROUP, ha spiegato che Merlino™ risponde a una necessità concreta del mercato editoriale: “Molti editori e content creators hanno dovuto ridurre progressivamente gli investimenti nella produzione video. Il costo elevato e la complessità del processo spesso non erano sostenibili per le redazioni.” Con Merlino™, però, “si offre un servizio innovativo e conveniente basato sull’AI, progettato per generare elementi multimediali in vari formati con pochi clic,” eliminando la necessità di competenze specializzate interne.

Per gli editori come Pianetadesign, questo accordo con Evolution GROUP rappresenta un importante passo in avanti verso una trasformazione multicanale. La possibilità di creare rapidamente contenuti video, social post e persino file audio non solo rafforzerà la presenza digitale del brand, ma aprirà nuove opportunità pubblicitarie, aumentando le entrate derivanti da campagne video.

Marco Lenoci, Amministratore Delegato di Evolution GROUP, ha dichiarato: “Investiamo la maggior parte del nostro tempo e risorse in ricerca e sviluppo, per anticipare i cambiamenti del mercato e offrire la migliore risposta a problemi tecnologici complessi. Merlino™ rappresenta un ulteriore passo verso un’editoria digitale del futuro.” L’adozione di questo strumento è già parte della strategia di molti partner dell’azienda, tra cui Comingsoon.it e appunto Pianetadesign, che ne stanno traendo risultati eccellenti.

L’accordo siglato con Evolution GROUP e l'implementazione di Merlino™ segna quindi l’inizio di una nuova fase per Pianetadesign, che potrà ora guidare la propria transizione tecnologica verso un modello più sostenibile, dinamico e capace di rispondere in maniera efficace alle richieste di un pubblico sempre più orientato verso la fruizione di contenuti video. Merlino™ non è solo una tecnologia che ottimizza la produzione, ma un vero e proprio strumento strategico per gli editori, accompagnandoli in un mercato che richiede velocità, efficienza e innovazione.