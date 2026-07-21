circle x black
Cerca nel sito
 

Piano Mattei, al via l'esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini

21 luglio 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver completato il percorso di formazione professionale nel loro Paese d'origine, 14 lavoratori tunisini sono giunti in Italia per cominciare la propria esperienza lavorativa in Trenitalia. È questo il primo dei progetti che il Gruppo Fs porta avanti nell'ambito del Piano Mattei, celebrato con la cerimonia nella sede FS di Villa Patrizi, oggi a Roma, 'Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia'. In questa occasione sono state presentate anche le altre iniziative del Gruppo Ferrovie dello Stato parte del Piano, tra cui i programmi di qualificazione tecnica e trasferimento di know-how in Egitto, rivolti a docenti e studenti di istituti professionali al fine di rafforzare le competenze nel settore ferroviario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza