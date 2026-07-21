Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): "Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Tunisia"

"Il primo progetto in Tunisia non ci ha visti affrontare ostacoli, ma elementi di delicatezza. Tra questi quello relativo alle donne, che sono state indirizzate verso alcuni impianti facendo in modo che fossero accolte che non fossero da sole, così che si potessero perfettamente integrare. Queste donne hanno mostrato un grande impegno nell'affrontare il piano formativo e nella scelta di entrare in una realtà professionale, culturale e personale molto diversa dalla loro. Ciò è stato possibile anche grazie al fatto di aver costruito una rete di tutor che hanno seguito lo svolgimento del progetto e che abbiamo formato molto per metterli nelle condizioni di esercitare il loro ruolo con grande consapevolezza e sensibilità". Così Francesca Stacchiotti, direttrice Risorse umane e Organizzazione di Trenitalia, intervenendo alla cerimonia, oggi a Roma nella sede FS di Villa Patrizi, 'Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia', durante la quale è stato dato il benvenuto ai 14 lavoratori tunisini che, dopo un percorso di formazione nel Paese nordafricano parte dei progetti del Gruppo Fs nell'ambito del Piano Mattei, cominceranno a lavorare in Trenitalia.