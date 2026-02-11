Pipeline & Gas Expo 2026: Cestaro (Vermeer), 'tecnologia Hdd riduce impatto ambientale e costi'

"Vermeer Italia è leader nella fornitura di macchinari per perforazioni orizzontali controllate (HDD o TOC), dalla più piccola alla più grande, dedicate alla posa di cavidotti e condotte interrate. Questa tecnologia innovativa riduce drasticamente gli scavi a cielo aperto, gli impatti ambientali e i costi rispetto ai metodi tradizionali. Le fasi principali comprendono il foro pilota per tracciare il percorso, l'allargamento per il diametro finale e l'installazione della tubazione. Le nostre macchine garantiscono anche sistemi di miscelazione e riciclo dei fanghi di perforazione, indispensabili per il successo dell'operazione".

È quanto affermato da Alessandro Cestaro, HDD Specialist di Vermeer Italia, all’edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions a Piacenza Expo.