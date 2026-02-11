Pipeline & Gas Expo 2026: Del Rio (Raci), 'con E41 Roller e Sealead efficienza e protezione pipeline'

“Portiamo principalmente due prodotti di punta alla quarta edizione di Pipeline & Gas Expo: l’E41 Roller, un collare distanziatore a basso coefficiente d’attrito per attraversamenti tubo-camicia, e il Sealead, un rivestimento anticorrosivo per tubazioni in acciaio all-in-one, senza preriscaldo né primer. Vendiamo principalmente in Italia (70%) con il 30% all’estero. In termini di sfide, puntiamo su sostenibilità riducendo tempi e consumi energetici e guardiamo anche oltre i progetti Pnrr per stabilizzare e ampliare il business”. Sono le dichiarazioni di Francesco Del Rio, product manager Raci S.r.l. alla seconda giornata della manifestazione organizzata da Mediapoint & Exhibitions a Piacenza Expo.