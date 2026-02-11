Pipeline & Gas Expo 2026: Marchetti Autogru, 'cingolata CV25-35 top di gamma. Ora anche in versione ibrida'

“Alla Pipeline & Gas Expo presentiamo la nostra cingolata CV25-35, top di gamma diesel compatta e facilmente trasportabile grazie ai cingoli a carreggiata variabile. Su richiesta del Nord Europa e del Regno Unito abbiamo sviluppato una versione ibrida, con batterie al litio e range extender diesel. Una soluzione pensata per garantire continuità operativa anche dove non è disponibile la ricarica plug-in. In Italia stiamo registrando interesse soprattutto nel settore del tunneling e nei lavori in ambienti chiusi”. Lo ha detto Matteo Marchetti, Rappresentante Marchetti Autogru, all’edizione 2026 della fiera organizzata da Mediapoint & Exhibitions nei padiglioni di Piacenza Expo.