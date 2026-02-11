Pipeline & Gas Expo 2026: Volpi (G.B.C. Industrial Tools), 'nostre macchine 100% Made in Italy"

“Nell’anno del nostro 45esimo anniversario siamo presenti alla Pipeline & Gas Expo con una selezione del nostro range produttivo. Offriamo una linea completa, con macchine stazionarie e soluzioni per la ripresa della saldatura, ponendo grande attenzione alla qualità. Le nostre macchine sono prodotte al 100% in Italia: disponiamo di un’unità produttiva interna che copre il 60-70% dei componenti, mentre il restante proviene da partner localizzati tra Bergamo, Brescia e il Centro Italia.” Sono le parole di Marco Volpi, direttore commerciale G.B.C. Industrial Tools all’edizione 2026 della fiera organizzata da Mediapoint & Exhibitions a Piacenza Expo.