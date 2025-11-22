Pisa (TP Italia): "Le persone sono il nostro asset più importante"

A margine del Rewriters Fest 2025, alla Galleria Alberto Sordi di Roma, il CEO di TP Italia Diego Pisa racconta l'impegno dell'azienda sulla sostenibilità sociale e sul valore delle persone all'interno dell'organizzazione. "TP è una realtà human-intensive, lavoriamo con le persone e sono il nostro asset più importante. Farle lavorare in un contesto sostenibile è il punto di partenza della rivoluzione aziendale che abbiamo fatto in Italia", ha detto Pisa. Il festival riunisce imprese, istituzioni e realtà del terzo settore impegnate nella trasformazione culturale e nella promozione di nuove forme di responsabilità sociale.