PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al credito

In Europa le micro, piccole e medie imprese rappresentano oltre il 99% del tessuto produttivo. Per l'Italia il tema è ancora più centrale, le PMI sono la spina dorsale dell'economia nazionale. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Unioncamere, le Università Ca' Foscari Venezia e di Torino e la Fondazione GRINS hanno avviato un progetto con l'obiettivo di costruire strumenti concreti per aiutare le PMI a presentarsi meglio, valorizzare il proprio impegno, rendere più leggibili i dati rilevanti e rafforzare il dialogo con banche e sistema finanziario.