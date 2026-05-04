Pnrr: Fitto, revisioni mirate dagli Stati Ue entro maggio

Gli Stati membri dell'Ue dovrebbero presentare alla Commissione revisioni "mirate" dei rispettivi Pnrr entro la fine di questo mese. Lo sottolinea, via social, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto.

"Oggi la Commissione Europea - dice - ha pubblicato le linee guida per accompagnare gli Stati membri nella fase finale del Recovery and Resilience Facility. Siamo al lavoro, al fianco dei governi nazionali, per garantire che tutte le risorse disponibili siano utilizzate al meglio entro le scadenze del 2026".

Le linee guida, prosegue, "servono a chiarire, semplificare e accelerare la fase di rendicontazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi, facilitando la gestione delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri e la successiva fase di verifica e pagamento da parte della Commissione".

La nuova flessibilità introdotta, continua il vicepresidente Fitto, "consente e incoraggia gli Stati membri a presentare revisioni mirate entro il 31 maggio. Soprattutto in una fase difficile e delicata come questa, è fondamentale lavorare insieme per indirizzare le risorse dove sono più strategiche e necessarie".