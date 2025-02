Pnrr, ministro Foti: “Vera riuscita Pnrr è vittoria sistema Italia”

“L'appello è che gli impegni che ognuno si è assunto devono essere rispettati e, quindi, bisogna dare il massimo possibile con il senso di responsabilità e con la capacità, la costanza e la volontà che gli italiani sanno mettere in campo nel momento in cui ciò è richiesto. La vera riuscita del Pnrr non è un'affermazione di un governo o la sua sconfitta, ma la vittoria dell'Italia nel suo complesso”. Lo spiega Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, ai microfoni dell’AdnKronos.