Pointer S.r.l.: come il cashback riesce a cambiare il nostro modo di fare shopping

Milano, 12/12/2024 - Il cashback, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un elemento cruciale per il commercio digitale, trasformando il modo in cui i consumatori acquistano online. La possibilità di ottenere un rimborso economico su ogni acquisto ha rivoluzionato il comportamento degli utenti, spingendoli a scegliere piattaforme che premiano la loro fedeltà.

Il funzionamento base del cashback è semplice: si acquista online come si farebbe normalmente utilizzando link specifici e, grazie al tracciamento di questi link, le vendite vengono registrate e viene pagata una commissione alle aziende promotrici.

Queste aziende, poi, danno ai propri utenti una parte della commissione sotto forma di rimborso: in questo modo c’è un guadagno per l’azienda e un risparmio per l’utente, senza alcun costo!

In questo contesto l’azienda Pointer S.r.l. si è distinta come un attore chiave grazie ai suoi progetti innovativi e alla capacità di anticipare le tendenze del mercato.

Pointer opera in diversi ambiti del cashback e del risparmio digitale, offrendo soluzioni personalizzate per ogni tipo di utente. Tra i progetti e le iniziative lanciate dall’azienda troviamo:

- Bestshopping, uno dei migliori siti di cashback in Italia, con oltre 3000 negozi affiliati. Bestshopping è nato nel 2007 ed è stato il primo sito di cashback in Italia, affermandosi negli anni come leader nel settore. Bestshopping è disponibile anche in Germania e in Francia.

- Codici-Coupon.it, una piattaforma dedicata ai codici sconto e alle offerte speciali;

- CDKeys.bestshopping.com, un sito pensato per gli appassionati di videogiochi che cercano chiavi digitali a prezzi veramente competitivi. L’ecosistema creato da Pointer S.r.l. permette di ottenere questi codici di gioco ancora più scontati, grazie al cashback istantaneo.

- Comparatore prezzi: un comparatore che permette di analizzare il mercato e di trovare le soluzioni con il miglior prezzo in quel preciso momento.

Bestshopping: la punta di diamante di Pointer

Il progetto principale e il maggiormente rappresentativo di Pointer è senza dubbio Bestshopping, la piattaforma che ha saputo guadagnarsi un posto di rilievo nel panorama del cashback italiano. Nato con l’obiettivo di offrire un’esperienza di shopping online vantaggiosa e trasparente, Bestshopping ha conquistato la fiducia dei consumatori grazie alla semplicità del proprio sistema di risparmio.

Grazie agli oltre 3000 negozi partner, il sito permette di ottenere un rimborso su ogni tipologia di negozio, inclusi i grandi marchi di fama internazionale e i negozi di nicchia. Gli utenti possono accumulare cashback su ogni acquisto e salire di livello, grazie all’esclusivo sistema a traguardi.

L’altro elemento distintivo di Bestshopping è la presenza dei super cashback e dei super super cashback: ogni giorno una selezione di negozi offre cashback triplicati in modo da garantire il massimo del risparmio agli utenti.

Questo approccio ha permesso a Bestshopping di crescere rapidamente, acquisendo in questi 17 anni oltre 600.000 utenti che hanno risparmiato un totale di oltre 10 milioni di euro.

Il successo di Bestshopping non si limita alla quantità di utenti attivi, ma si riflette nei dati di fidelizzazione. La piattaforma ha saputo creare una community affiatata di clienti abituali, che tornano regolarmente per approfittare delle offerte esclusive e aumentare il proprio livello.

Questa capacità di costruire un rapporto di fiducia con gli utenti è uno degli elementi che distingue Bestshopping e Pointer S.r.l. nel mercato competitivo del cashback.

Cashback durante il Black Friday, le tendenze di acquisto degli italiani

Il Black Friday 2024 dipinge un quadro interessante del comportamento dei consumatori. I dati raccolti da Pointer srl rivelano una competizione serrata tra i principali retailer, con differenze significative nei criteri di successo.

Sul fronte dei ricavi, la maggior percentuale è legata a megastore e negozi di elettronica. EBay risulta leader degli incassi con un contributo dell’11,37% sul totale delle vendite, seguito da Unieuro (8,21%) e MediaWorld (4,93%).

Anche la selezione di prodotti dimostra un interesse per la tecnologia, con articoli legati all’elettronica sopratutto (anche prima del cyber monday).

Per quanto riguarda il numero di ordini, la classifica si dimostra dominata dai marketplace con più varietà: Aliexpress domina le vendite con un impressionante 20% del totale degli ordini, sottolineando il suo appeal tra i consumatori attenti al prezzo. Seguono EBay (8,31%) e Temu (5,26%), quest’ultimo protagonista di una crescita che conferma il suo posizionamento strategico nel mercato italiano. Anche Shein e LaFeltrinelli trovano spazio tra i primi cinque, a dimostrazione della varietà di preferenze tra i consumatori.

I dati suggeriscono insomma una crescente attenzione ai negozi online in grado di offrire la maggiore varietà di oggetti al miglior prezzo, con un interesse particolare per l’elettronica e - un po’ a sorpresa - per i libri.

Innovazione e crescita: il futuro di Pointer S.r.l.

Tra gli ultimi progetti lanciati di Pointer è possibile trovare Codici-coupon.it, un portale dedicato interamente ai coupon e codici sconto sui migliori brand digitali (e non). Inoltre sono stati avviati progetti anche a livello internazionale, come anticipato in precedenza.

Sul mercato tedesco, la Pointer sta trovando un’ottima espansione grazie al proprio sito de.bestshopping.com, che in meno di due anni è riuscito a raccogliere oltre 2000 negozi, permettendo anche agli utenti in Germania di risparmiare sui propri acquisti ed ottenere quindi il rimborso.

Il progetto più recente, invece, riguarda il sito francese, che andrà live ufficialmente nel 2025, dimostrando l’ampliamento della propria offerta in sempre più paesi europei.

Per il futuro Pointer ha intenzione di mantenere il proprio business centrato sul risparmio degli utenti, integrando sempre di più le nuove tecnologie e concentrandosi sul costante miglioramento dell’esperienza degli utenti.

