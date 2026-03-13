Polizzi (Promotergroup): "Salute, sicurezza e prevenzione grazie alle visite mediche in autostrada"

"Le difficoltà riscontrate dal comparto della logistica si ripercuotono anche nella dinamica dei servizi. Attraverso Promotergroup lavoriamo direttamente dal posto dove transitano i mezzi per garantire agli operatori della logistica un numero elevato di prestazioni che altrimenti richiederebbe tempi di accesso superiori. Un esempio è l'unità mobile di telemedicina sul lavoro, per la quale abbiamo creato il brevetto. Prendendo accordi con le imprese di logistica, ci facciamo trovare con i nostri mezzi laddove viaggiano gli operatori del trasporto, come ad esempio le stazioni di servizio e da lì facciamo una visita medica di controllo dopo la quale il dipendente può riprende il suo percorso. Questo breve tempo di immobilità riduce i costi per l'azienda e giornate di assenteismo dal momento che c'è l'obbligo di effettuare visite sanitarie. Ma soprattutto permette di monitorare sempre lo stato di salute dell'autista. Uniamo dunque salute, sicurezza, prevenzione oltre a tutta un'altra serie di servizi finanziari con i quali diamo supporto alle imprese", ha spiegato Gianni Polizzi, Presidente di Promotergroup SpA durante la quinta edizione di LetExpo a Verona