Ponte Messina, Ciucci: "L'opera va avanti, la realizzeremo"

"L’opera va avanti e la realizzeremo". Lo ha detto l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervenendo, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos, all'evento organizzato per festeggiare i 10 anni del quotidiano Calabria. Live. All'incontro, coordinato dal presidente dell’Accademia Calabra Giacomo Saccomanno, numerosi calabresi “illustri”, a cominciare dal fondatore dell'agenzia di Piazza Mastai Pippo Marra.

“In questi dieci anni Calabria. Live – afferma Santo Strati fondatore e direttore responsabile del giornale – ha introdotto una narrazione nuova della Calabria, terra di emigrazione e madre di grandi italiani che hanno conquistato posizioni apicali in tutto il mondo, dando lustro alla propria terra, protagonista involontaria di una diaspora che non si è mai fermata. Abbiamo raccontato le gioie, le speranze, i successi, il dolore di Cutro, le eccellenze calabresi che hanno fatto e fanno grande l’Italia, il futuro condizionato di tanti giovani costretti a partire per assenza di opportunità di lavoro, l’orgoglio di chi resta, l’entusiasmo di chi torna. Raccontiamo, nel solco di una ormai consolidata consuetudine, le passioni e la determinazione del popolo calabrese, nel rispetto pieno della più totale indipendenza e del confronto dialettico che ci hanno permesso di conquistare un’autorevolezza senza pari”.