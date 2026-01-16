circle x black
Cerca nel sito
 

Porti, Latrofa (AdSP): "Crociere record a Civitavecchia, 3,55 milioni di passeggeri nel 2025"

'Numeri record e nuove opere per integrare porto e comunità locale'

Raffaele Latrofa, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Raffaele Latrofa, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale
16 gennaio 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Oltre 3,55 milioni di crocieristi sono transitati a Civitavecchia nel 2025, segnando un aumento del 2,81% rispetto all’anno precedente. Un dato che conferma l’importanza della città come hub crocieristico nazionale e internazionale e che rafforza il legame tra il porto e la comunità cittadina. Questi numeri record non rappresentano solo una crescita statistica, ma un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono nella zona retroportuale". Lo ha dichiarato Raffaele Latrofa, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in occasione della conferenza stampa presso la Sala Comitato dell’AdSP del Molo Vespucci snc a Civitavecchia, per illustrare i dati delle crociere del 2025 e le prospettive di sviluppo del traffico crocieristico.

Il presidente dell’AdSP ha sottolineato l’impegno dell’ente per trasformare il porto in un polo integrato e aperto: “Fin dal primo giorno del mio mandato ho voluto cambiare la percezione del porto da ‘cittadella chiusa’ a risorsa condivisa. Stiamo promuovendo opere pubbliche, come la nuova imboccatura a Sud, che potenzieranno sia la funzionalità del porto che la sua capacità di attrarre nuovi record di traffico negli anni a venire”.

Latrofa ha inoltre evidenziato l’aumento del traffico di turnaround, ovvero dei crocieristi che partono e tornano a Civitavecchia, segnale di un interesse crescente verso il porto come punto di partenza e ritorno delle crociere. “Abbiamo lanciato una sfida agli armatori affinché il porto diventi anche un polo formativo per i nuovi lavori a bordo delle navi da crociera, creando nuove opportunità occupazionali e rafforzando il rapporto tra porto e comunità”, ha aggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crocieristi porti traffico crocieristico
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza