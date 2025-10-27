Porti, Tardino (Adsp Sicilia occidentale): "Obiettivo rendere scalo Gela efficiente"

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino ha incontrato oggi, a Palermo, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, il comandante del porto di Gela Daniele Curci, l’assessore comunale al Porto Giuseppe Di Cristina, la consigliera comunale Antonella Di Benedetto, l’onorevole Salvatore Scuvera, il capo del Dipartimento Trasporti e Portualità Vincenzo Casciana e i rappresentanti del Comitato del porto del golfo di Gela. Sul tavolo, lo stato dell’arte del porto, entrato appena due anni fa a far parte del network dei porti della Sicilia occidentale. Le attività messe in campo dall’AdSP, spiega una nota, "che ha ereditato una situazione particolarmente complessa con la funzionalità dello scalo fortemente compromessa, riguardano un progetto generale volto a fornire una soluzione definitiva alle criticità attuali legate all’insabbiamento e, contestualmente, a dotare il porto di banchine con fondali adeguati ai traffici commerciali". Nell’immediato è prevista un’ulteriore progettualità che riguarda la costruzione di un pennello 'intercettore' a ponente del porto per limitare il fenomeno dell’insabbiamento.

“Si è trattato – ha spiegato il commissario Tardino – di un proficuo momento di confronto tra soggetti interessati a rendere lo scalo gelese efficiente dopo anni di abbandono. Come AdSP abbiamo candidato il porto a diverse linee di finanziamento, sia nazionali che regionali. Non siamo affatto fermi ma siamo in attesa che si definiscano le procedure ambientali da parte del Mase". "Siamo soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Di Stefano – di questo incontro nel corso del quale è stata ribadita la visione tracciata un anno fa: la realizzazione del pennello e il dragaggio rappresentano per noi le priorità assolute. Il Comune ha assicurato la massima collaborazione all’AdSP ed è disponibile a valutare la fattibilità dell’utilizzo delle risorse provenienti dall’incentivo destinato alle aree di crisi industriali complesse”.