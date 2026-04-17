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Poste, accordo con Benetton su logistica, nasce jv Logistic 360

Poste, accordo con Benetton su logistica, nasce jv Logistic 360
17 aprile 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Accordo di partnership strategica fra Poste Italiane e Benetton Group, con l’obiettivo di creare un 'campione' della logistica capace di attrarre nuovi clienti e sostenere la crescita del commercio italiano ed europeo.

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L’intesa, che valorizza gli asset e le rispettive competenze specifiche nel campo della gestione e della distribuzione dei capi di abbigliamento, prevede l’ingresso di Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata, nel capitale di Benetton Logistics, spin-off di Benetton Group. Nasce così una nuova realtà in joint venture, Logistic 360.

Il progetto, frutto del ruolo di leadership di Poste Italiane nella logistica e nell’eCommerce, nasce grazie alla collaborazione con Edizione Spa. La partnership rappresenterà un passaggio chiave per il posizionamento del Gruppo Poste Italiane nel mercato della Contract Logistics e per la traiettoria di riorganizzazione di Benetton Group, avviata due anni fa con il supporto di Edizione. Gli aspetti centrali dell’intesa sono il potenziamento e la valorizzazione del polo di Castrette di Villorba, in provincia di Treviso, uno dei più avanzati hub europei dedicati alla gestione della logistica del fashion. Il sito oggi è in grado di gestire 30 milioni di capi su una superficie complessiva di circa 400.000 metri quadrati – di cui 100.000 dotati di impianti automatizzati di ultima generazione.

Il sito, che include un centro di distribuzione capace di lavorare fino a 45.000 colli al giorno ed un impianto dotato di una flotta di robot in grado di ottimizzare lo stoccaggio e il picking per l’e-commerce, è pronto ad aprirsi a nuovi settori merceologici. Attraverso l’ingresso di nuovi clienti e l’espansione verso altri comparti, infatti, la partnership tra Poste Italiane e Benetton Group si pone l’obiettivo di incrementare la capacità operativa dell’infrastruttura anche grazie a investimenti in tecnologia e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, integrata dalla professionalità e dall’esperienza del personale. L’operazione sarà perfezionata dopo la notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le necessarie autorizzazioni.

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Tag
logistica partnership joint venture contract logistics ecommerce
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