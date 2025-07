Poste Italiane lancia postemyvoice, intelligenza artificiale al servizio dell'assistenza clienti

Poste Italiane lancia postemyvoice, la nuova funzione per migliorare l’assistenza ai clienti. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale basta la sola voce per accedere all’assistenza in modo sempre più sicuro, facile e veloce. Con la sinergia tra il riconoscimento vocale biometrico e il numero di telefono associato al rapporto finanziario, infatti, non è più necessario fornire ad ogni chiamata le proprie informazioni personali. L’uso dell’intelligenza artificiale ''offre un’esperienza fluida e autonoma, garantendo al contempo la rapidità delle operazioni'', spiega Poste. ''L’intelligenza artificiale supporta la clientela lungo tutta l’esperienza di adesione e di uso e l’operatore/operatrice per finalizzare i processi correlati''.