Poste, la Seo dei motori di ricerca nei podcast di educazione digitale

Le tecniche SEM, SEA e SEO raccontate dagli strumenti della Corporate University La struttura di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane ha pubblicato on line dei podcast dedicati all’universo dei motori di ricerca. Come orientarsi tra l’articolato mondo del web tra siti, immagini, testi, numeri: un oceano di dati in cui spesso risulta complesso trovare le informazioni. Gli algoritmi dei motori di ricerca grazie anche alle tecniche di ottimizzazione (SEO) definiscono in che ordine presentarci i risultati e trovano le risposte più vicine ai nostri interessi.

Tra i tanti contenuti si esplora nel dettaglio come farsi trovare in rete con le tecniche SEM (Search Engine Marketing) che si compongono di attività a pagamento (SEA) e attività che lavorano in modo organico sui contenuti del sito (SEO). Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web e fruibili anche in versione tradotta in LIS e sottotitolata.

Sui temi legati alle tecnologie di ottimizzazione sono disponibili le infografiche I motori di ricerca, Strategie di digital marketing e Le parole della pubblicità digitale. Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.