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Poste, Zangrillo: "Scambio tra diverse generazioni di lavoratori crea opportunità"

15 aprile 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C'è un tema di age management che diventerà sempre più rilevante. Credo che sia una grande opportunità perché da un lato dà la possibilità a chi si avvicina alla pensione di sentirsi ancora utile, in grado di dare valore aggiunto, dall'altro è una grande opportunità per i giovani. Abbiamo un Paese che è attraversato da delle dinamiche dal punto di vista demografico ormai chiare. Abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più e quindi noi dobbiamo considerare i nostri lavoratori, quelli nell'età più avanzata, quelli di esperienza, come una vera ricchezza che deve servire per realizzare quel passaggio tra le vecchie e le nuove generazioni". Lo ha dichiarato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine del CEO Meeting del Consorzio ELIS che si è svolto a Roma. Durante l'evento sono stati presentati i primi risultati del progetto "GenerAzione Talento", inaugurato nel turno di presidenza di Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane.

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