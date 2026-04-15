Poste, Zangrillo: "Scambio tra diverse generazioni di lavoratori crea opportunità"

"C'è un tema di age management che diventerà sempre più rilevante. Credo che sia una grande opportunità perché da un lato dà la possibilità a chi si avvicina alla pensione di sentirsi ancora utile, in grado di dare valore aggiunto, dall'altro è una grande opportunità per i giovani. Abbiamo un Paese che è attraversato da delle dinamiche dal punto di vista demografico ormai chiare. Abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più e quindi noi dobbiamo considerare i nostri lavoratori, quelli nell'età più avanzata, quelli di esperienza, come una vera ricchezza che deve servire per realizzare quel passaggio tra le vecchie e le nuove generazioni". Lo ha dichiarato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine del CEO Meeting del Consorzio ELIS che si è svolto a Roma. Durante l'evento sono stati presentati i primi risultati del progetto "GenerAzione Talento", inaugurato nel turno di presidenza di Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane.