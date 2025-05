Potestà (Mediapoint & Exhibitions): "Idrogeno, cybersicurezza e nucleare in fiera a Piacenza"

Dalle tre fiere - Hydrogen Expo, Cybsec Expo e Nuclear Power Expo - organizzate da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento in contemporanea nei padiglioni di Piacenza Expo “ci aspettiamo una grande partecipazione, già anticipata dal numero di preregistrati. E questo è già un dato di fatto che conferma la validità della proposta, che abbina ad un evento già consolidato e di successo come quello dell'idrogeno, la cyber security e, per la prima volta, il nucleare”. Sono le parole di Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, in occasione della giornata d’apertura della triplice tre giorni in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025.