Pratolongo (Heineken Italia), 'La birra vale 92 miliardi e racconta l'informalità degli italiani

"La birra non è solo una bevanda, è una storia millenaria. L'impegno della Fondazione ha contribuito a consolidare il settore come motore economico e culturale del Paese, oltre che a valorizzare la birra come parte integrante della convivialità italiana" ha detto Alfredo Pratolongo, presidente Fondazione Birra Moretti, interpretando i dati dell'ultimo studio realizzato da Osservatorio Birra, in collaborazione con Althesys Strategic Consultants, presentato a Roma, in occasione del decennale di Fondazione Birra Moretti.